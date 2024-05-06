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        Elazığ'da Hıdırellez Şenliği düzenlendi

        Elazığ'da özel gereksinimli bireylere yönelik Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 15:47 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:47
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        Elazığ'da Hıdırellez Şenliği düzenlendi
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        Elazığ'da özel gereksinimli bireylere yönelik Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

        Elazığ Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliğiyle Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen şenlikte, mehteran takımı sahne aldı, halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Daha sonra özel gereksinimli bireylerin katılımıyla çuval, ip atlama, halat çekme gibi yarışmalar gerçekleştirildi.

        Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, yaptığı konuşmada, baharın müjdecisi olan Hıdırellezi coşkuyla kutladıklarını söyledi.

        Etkinliğe emek veren herkese teşekkür eden Bilginoğlu, bu güzel günün bir bayram havasında geçmesi için gayret gösteren çocukları, gençleri, eğitimcileri ve velileri tebrik ettiğini belirtti.

        Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirdağ da Hıdırellez'in her yıl mayıs ayında ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle geleneksel bayram olarak kutlandığını ifade ederek, "Hıdırellez, aslında, yardımlaşmayı, yeni bir uyanışı, baharı ve yeniden doğuşu temsil eden, bu güzellikleri bir ve beraberce kutlamayı geleneksel hale getiren önemli bir etkinliğimiz." dedi.

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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