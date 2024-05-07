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        Baskil'de kitap okuma etkinliği yapıldı

        Baskil İlçe Müftülüğü bünyesinde çalışan din görevlileri kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 13:05 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:05
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        Baskil'de kitap okuma etkinliği yapıldı
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        Baskil İlçe Müftülüğü bünyesinde çalışan din görevlileri kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi.

        Diyanet İşleri Başkanlığınca din görevlilerinin okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesi ve din hizmetlerinde verimliliğin artırılması amacıyla yürütülen "Kitap Oku-Yorum Projesi" kapsamında Baskil Müftülüğünce Çavuşlu köyü camisinde etkinlik düzenlendi.

        İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, din görevlilerinin yeterliklerine ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak yürütülen proje kapsamında din görevlileriyle bir araya geldiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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