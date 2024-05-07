Baskil'de kitap okuma etkinliği yapıldı

İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, din görevlilerinin yeterliklerine ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak yürütülen proje kapsamında din görevlileriyle bir araya geldiklerini kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca din görevlilerinin okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesi ve din hizmetlerinde verimliliğin artırılması amacıyla yürütülen "Kitap Oku-Yorum Projesi" kapsamında Baskil Müftülüğünce Çavuşlu köyü camisinde etkinlik düzenlendi.

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