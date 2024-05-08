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        Bol yağışla derelerde yükselen debi siraz balığının üreme yolculuğuna hız kattı

        SUAT ÖZTÜRK/FEVZİ DAĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'ne dökülen derelerden suyun akışının tersine yolculuk yapan siraz balıkları, bu yıl yaşanan bol yağışlar sayesinde üreme yolculuğunu daha rahat yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 11:18 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:18
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        Bol yağışla derelerde yükselen debi siraz balığının üreme yolculuğuna hız kattı
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        SUAT ÖZTÜRK/FEVZİ DAĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'ne dökülen derelerden suyun akışının tersine yolculuk yapan siraz balıkları, bu yıl yaşanan bol yağışlar sayesinde üreme yolculuğunu daha rahat yapıyor.

        Üreme dönemi olan 15 Nisan-30 Haziran'da, göle dökülen tatlı sulara akın ederek yumurtalarını bırakan siraz balıklarının göç yolculuğu devam ediyor.

        Balıkların göçünün sorunsuz tamamlanması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, emniyet ve jandarma ekipleri, kaçak avcılık ve diğer olumsuzluklara karşı bölgede denetim yapıyor.

        Göçün en güzel izlenebildiği Kürk Deresi'ne gelen vatandaşlar, balıkların yolculuğuna tanıklık ediyor, engelleri zıplayarak aşmalarıyla ortaya çıkan manzarayı görüntülüyor.

        - "Üreme hareketi, Van Gölü'ndeki inci kefali ile aynı"

        Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, AA muhabirine, Hazar Gölü'ndeki siraz balıklarının üreme için yaptığı göçün önemli olduğunu söyledi.

        Gölde 8 balık türünün bulunduğunu, en çok siraz balığının dikkati çektiğini anlatan Kılıç, bu balığın üreme döneminin nisan ve haziran ayları arasında olduğunu belirtti.

        "Siraz balığının üreme hareketi, Van Gölü'ndeki inci kefali ile aynıdır." diyen Kılıç, üreme döneminden dolayı av yasağının sürdüğünü, bu sayede balıkların korunarak üremelerinin sağlandığını ifade etti.

        Bu yılın bol yağışlı geçtiğini, bu durumun siraz balıklarının göçünü kolaylaştırdığını dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

        "Bol yağışla Hazar Gölü'nü besleyen derelerin daha yoğun akması ve suyun bol bir şekilde göle ulaşması sonucu siraz balıkları yüzerek yukarıya doğru daha rahat hareket edebiliyor. Yağışların az olduğu dönemlerde bu göç zorlaşıyor. Balıkların istediği noktalara ulaşmaları daha zor hale geliyor."

        - 3 yılda 1,5 milyon siraz balığı göle bırakıldı

        Söz konusu balıkların 3-4 kez yumurta bırakarak neslini devam ettirebilen bir tür olduğunu, yumurta bırakmak için Kürk Deresi başta olmak üzere bölgedeki derelere akıntının tersine yüzdüklerini aktaran Kılıç, şöyle devam etti:

        "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak balık türlerini kontrol altında tutmak için çalışmalar yapıyoruz. İhtiyaç halinde popülasyonlara takviye gerekiyorsa buralarda balıklandırma yapıyoruz. Bu türün devamını sağlamaya çalışıyoruz. 3 yılda Hazar Gölü'ndeki bu su kaynağımıza 1,5 milyon siraz balığı bırakmak suretiyle balıklandırma işlemini gerçekleştirdik."

        Kılıç, üreme göçünün dere yatağında rahatlıkla izlenebildiğini, bunu vatandaşların görmesini ve bir farkındalığın oluşmasını önemsediklerini belirterek, "Siraz balığını seviyoruz. Balığımızın Hazar Gölü'nde devamlılığı için çalışıyoruz. Av yasağı döneminde de üreticilerimizin ve balıkçılarımızın bu konudaki uyarılarımıza, hassasiyetlere dikkat etmelerini istiyoruz." dedi.

        - "Bu güzel görüntüleri kaçırmamak için her yıl geliyorum"

        Göçü izlemeye gelenlerden Aygün Çam da siraz balığının göç yolculuğunu izlemeye geldiğini ifade ederek, "Bu güzel görüntüleri kaçırmamak için her yıl geliyorum. Bu balık türünün korunmasında çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Samet Ak ise tersine göç eden balıkları izleyerek stres attıklarını kaydederek, herkesi bu keyifli göçü izlemeye davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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