Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi

        Keban ilçesinde Atatürk İmam Hatip Ortaokulu tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:15 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keban'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Keban ilçesinde Atatürk İmam Hatip Ortaokulu tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı yapıldı.

        Atatürk İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen fuar, halk oyunları gösterisi ile başladı.

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, fuarın açılışını yaptı, öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.

        Okul Müdürü Zafer Dalkılıç, açılışta yaptığı konuşmada, TÜBİTAK'ın desteğiyle bu yıl ilkini düzenledikleri fuarın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

        Fuarların öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biri olduğunu kaydeden Dalkılıç, "Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Fuarımızda, 20 proje yer alıyor. Projeler, 68 öğrencimiz 12 danışman öğretmenin nezaretinde özverili çalışmalarla hazırlandı." dedi.

        Açılışa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, İlçe Müftüsü Murtaza Meşe ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Gaziantep'teki katliam gibi kazada ifadeler ortaya çıktı
        Gaziantep'teki katliam gibi kazada ifadeler ortaya çıktı
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Direksiyondayken maganda kurbanı oldu!
        Direksiyondayken maganda kurbanı oldu!
        İki haftalık yasak
        İki haftalık yasak
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Havayolunda yolcu rekoru
        Havayolunda yolcu rekoru
        Balinaların şarkılarında 'alfabe' keşfedildi
        Balinaların şarkılarında 'alfabe' keşfedildi
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Artık ‘kirli olmak’ trend
        Artık ‘kirli olmak’ trend
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Bol yağışla derelerde yükselen debi siraz balığının üreme yolculuğuna hız k...
        Bol yağışla derelerde yükselen debi siraz balığının üreme yolculuğuna hız k...
        Baskil'de kitap okuma etkinliği yapıldı
        Baskil'de kitap okuma etkinliği yapıldı
        Elazığ'da Hıdırellez Şenliği düzenlendi
        Elazığ'da Hıdırellez Şenliği düzenlendi
        Elazığ'da selin köy yollarında oluşturduğu hasarın giderilmesi için çalışma...
        Elazığ'da selin köy yollarında oluşturduğu hasarın giderilmesi için çalışma...
        Elazığ'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da asayiş operasyonunda 17'si hükümlü 19 kişi yakalandı
        Elazığ'da asayiş operasyonunda 17'si hükümlü 19 kişi yakalandı