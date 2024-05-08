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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:55 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:55
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Tespit edilen 17 şüphelinin üst ve evlerinde yapılan aramada, 31,66 gram kokain, 56,08 gram esrar, 3,93 gram metamfetamin, 4,70 gram skunk, 33 sentetik ecza ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

        2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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