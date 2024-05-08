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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Elazığ'da öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Elazığ'da öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:33 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:33
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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Elazığ'da öğrencilerle buluştu
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Elazığ'da öğrencilerle bir araya geldi.

        Gezeravcı, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, yaşadığı deneyimi öğrencilerle paylaşarak, devletin güçlü iradesiyle gerçekleşen Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunun ülkenin geleceği olan gençlere bu yolda özgüven verdiğini ve ilham kaynağı olduğunu söyledi.

        Türkiye Uzay Ajansının 2018 yılında kurulmasının ardından 2021 yılının şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin uzaya yönelik 10 hedefini açıkladığını anımsatan Gezeravcı, bugün "Türk astronot ve bilim misyonu" ile bu hedeflerden ilkini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu birlikte paylaştıklarını belirtti.

        Uzaya ilişkin bu faaliyeti devletin güçlü iradesiyle gerçekleştirdiklerini, bunun sadece bir kereye mahsus görev olmadığını anlatan Gezeravcı, şöyle konuştu:

        "Yüz yıllık tarihimizde belki yapmak için geç başladığımız ama bundan sonraki süreçte hak ettiğimiz payı ve sizlerin geleceğini teminat altına alacak bir sürecin başlangıç yolculuğuydu. Bir yere varış hikayesi değildi. Devletimizin iradesiyle gerçekleştirilen bu görevi sizlerin ayaklarına kadar gelip sizlere anlatmak, bizim tarafımızdan sizlere sunulmuş bir lütuf değil. Bu bizim boynumuzun borcu, çünkü bu görevin hak sahibi, öznesi ve merkezi sizlersiniz. Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık tarihinde ilk defa yapmış olduğu bu uzay görevinde Birleşmiş Milletlerin bünyesinde bayrağını dalgalandıran 193 ülke olmasına rağmen kendi insanını uzaya gönderebilmiş ve uzayda bilimsel çalışmalar yapabilmiş 22'nci ülke oldu."

        Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü, gücünü geçmişinden alan ve geleceğinin teminatı nesiller için yolunu her daim açık tutan bir devlet olduğunu dile getirdi.

        Devletin iradesiyle yapamayacakları hiçbir iş olmadığını vurgulayan Gezeravcı, şöyle devam etti:

        "Uzayda yapmış olduğumuz görevler esnasında bizden önceki 21 ülkenin yaptığı görevleri, hiçbir farklılık arz etmeden aynısını yaparak da bir şeyler öğrenebilirdik, her halükarda bir şey öğrenecektik. Ama biz bu ülkenin topraklarından çıkmış parlak zekalarının ortaya koyduğu çalışmaları ve deneyleri uzayda yaparak özgün çalışmalara imza atma imkanı bulduk, tarihimizde yaptığımız bu ilk görevde."

        Daha sonra Gezeravcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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