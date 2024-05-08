Elazığ'da 3 gündür haber alınamayan genç kız aranıyor
Elazığ'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.
Elazığ'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.
İzzet Paşa Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce ayrılan ve dönmeyen 25 yaşındaki Dilara Günana'dan haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Günana'nın bulunması için polis ve jandarma ekiplerinin arama çalışmaları yakınları, polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
Polis ve jandarma ekipleri genç kızı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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