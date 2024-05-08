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        Elazığ'da 3 gündür haber alınamayan genç kız aranıyor

        Elazığ'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 17:06 Güncelleme: 08.05.2024 - 17:06
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        Elazığ'da 3 gündür haber alınamayan genç kız aranıyor
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        Elazığ'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

        İzzet Paşa Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce ayrılan ve dönmeyen 25 yaşındaki Dilara Günana'dan haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

        Günana'nın bulunması için polis ve jandarma ekiplerinin arama çalışmaları yakınları, polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

        Polis ve jandarma ekipleri genç kızı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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