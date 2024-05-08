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        Elazığ Valisi Toraman, deprem konutları şantiyesinde inceleme yaptı:

        Elazığ Valisi Ömer Toraman, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kente ilişkin, "İl genelinde 5 bin 155 konutun inşaatı devam ediyor. Şehir merkezinde rezerv alanı bölgesinde inşaatı devam eden 2 bin 393 konutumuz var. İlçelerden Baskil, Palu, Arıcak, Alacakaya, Keban, Ağın, Kovancılar, Karakoçan'da toplam 1808 konutun imalatı yapılıyor. Köylerde de şu an 954 konut inşa halinde." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 17:43 Güncelleme: 08.05.2024 - 17:43
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        Elazığ Valisi Toraman, deprem konutları şantiyesinde inceleme yaptı:
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        Elazığ Valisi Ömer Toraman, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kente ilişkin, "İl genelinde 5 bin 155 konutun inşaatı devam ediyor. Şehir merkezinde rezerv alanı bölgesinde inşaatı devam eden 2 bin 393 konutumuz var. İlçelerden Baskil, Palu, Arıcak, Alacakaya, Keban, Ağın, Kovancılar, Karakoçan'da toplam 1808 konutun imalatı yapılıyor. Köylerde de şu an 954 konut inşa halinde." dedi.

        Kent merkezinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı sürdürülen konutlarla ilgili olarak şantiyede incelemede bulunan Toraman, gelinen aşama konusunda yetkililerden bilgi aldı.

        Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde, evleri ağır hasarlı depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

        Depremin birinci yılı içinde 2 bin 661 konutun yapımının tamamlandığını ve kurasının çekildiğini dile getiren Toraman, "Bu büyük bir hız ve başarı." ifadesini kullandı.

        Kalan hak sahiplerinin konutlarının tamamlanması için de çalışmaların sürdüğünü belirten Toraman, şunları kaydetti:

        "İl genelinde 5 bin 155 konutun inşaatı devam ediyor. Şehir merkezinde rezerv alanı bölgesinde inşaatı devam eden 2 bin 393 konutumuz var. İlçelerden Baskil, Palu, Arıcak, Alacakaya, Keban, Ağın, Kovancılar, Karakoçan'da toplam 1808 konutun imalatı yapılıyor. Köylerde de şu an 954 konut inşa halinde. Yapımı tamamlanan konutları bekletmeden teslim ediyoruz. Bugün itibarıyla 13 bin 579 hak sahibimiz var. Bunların yaklaşık 8 bininin işlemleri devam ediyor. İhale hazırlığı aşamasında olan 4 bin 454 konut var. Bunların 3 bin 254'ü il merkezinde. Ayrıca köylerimizde de 1200 konutun ihalesine çıkacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ihale için hazırlıklara başladı. Yer seçimini tamamladıkça ihalesini yapıp inşaata başlayacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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