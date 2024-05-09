Elazığ'da 98,5 kilogram salep soğanını kaçak toplayan 4 kişi yakalandı

El konulan salep soğanları tekrar ekimi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekiplerine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen önleyici kolluk devriye faaliyetleri kapsamında şüpheliler O.S, İ.S, S.S. ve C.S'nin ilçe kırsalında kaçak salep soğanı topladığını tespit etti.

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