Elazığ'da bir kişi evinde ölü bulundu

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yeni Mahalle Kooperatif Sokak'ta ikamet eden 46 yaşındaki İbrahim Türker'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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