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        Elazığ'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Elazığ'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:21
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        Elazığ'da bir kişi evinde ölü bulundu
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        Elazığ'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

        Yeni Mahalle Kooperatif Sokak'ta ikamet eden 46 yaşındaki İbrahim Türker'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, Türker'in cansız bedenini buldu.

        Türker'in cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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