Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı

Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Ziver İmam Hatip Ortaokulu, Balakgazi Ortaokulu, Vali Muharrem Göktayoğlu Anadolu Lisesi, Şehit Önder Pınar Ortaokulu ve Dumlupınar İlkokulu çevresinde 8 ekip ve 18 personel ile denetim yapıldı.

Denetimlerde, okul ile ilişkisi olmayan şüpheliler, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.