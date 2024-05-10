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        Elazığ'da "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

        Elazığ Valisi Ömer Toraman başkanlığında "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 17:10 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:10
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        Elazığ'da "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
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        Elazığ Valisi Ömer Toraman başkanlığında "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda Toraman, kent genelinde 2023 ve 2024 yılının ilk 4 ayında meydana gelen asayiş olayları, yürütülen operasyonlar ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

        Kentin huzur ve güvenliği adına önleyici kolluk hizmetleri yürütüldüğünü, suçluların yakalanmasına ve suç olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirten Toraman, asayiş suçları ile mücadele kapsamında hırsızlık, yağma, kasten yaralama gibi suçların geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 5 ile yüzde 39 arasında düştüğünü söyledi.

        Vali Toraman, şöyle devam etti:

        "Asayiş olayları sonucu 181 kişi tutuklanmış ve 204 kişi adli kontrol kararı ile denetim altına alınmıştır. Yapılan sorgulamalar ve gerçekleştirilen operasyonlar sonucu hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 566 kişi ve ifadeye yönelik aranan 729 kişi olmak üzere toplam 1295 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Yakalama oranını geçen yılın aynı dönemleriyle mukayese ettiğimiz zaman yüzde 47'lik bir artış sağlanmıştır."

        Narkotik operasyonlarda geçen yıla göre yüzde 60 artışla beraber 874 operasyon gerçekleştirildiğini vurgulayan Toraman, yakalanan 836 şüpheliden 84'ünün tutuklandığını bildirdi.

        Operasyonlar sonucu 352 kilogram uyuşturucu ve 17 bin 430 uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Toraman, kaçakçılık suçlarına yönelik gerçekleştirilen 159 operasyonda, yakalanan 59 kişinin tutuklandığını belirtti.

        Terörle suçları kapsamında ilk dört ayda 77 işlem yapıldığını ve bu işlemler sonucu 4 kişinin tutuklandığını, göçmen kaçakçılığına yönelik 116 operasyonda yakalanan 42 organizatörden 7'sinin tutuklandığını kaydeden Toraman, şöyle konuştu:

        "Siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından yapılan tespitlerde, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ve suç unsuru içeren paylaşımlar, 2024 yılının ilk dört aylık zaman diliminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56'lık bir artış göstermiştir. Yasa dışı sanal bahis suçu kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda ise 20 kişi tutuklandı."

        Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda son 4 ayda 340 bin aracın sorgulandığını hatırlatan Toraman, sorgulanan araç sayısının 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 65 oranında arttığını dile getirdi.

        Toraman, "Ayrıca trafik güvenliğinin sağlanması ve trafikte daha bilinçli bireylerin yetiştirilmesi amacıyla Trafik Eğitimi Projesi kapsamında 9 bin 852 öğrenci, 516 servis şoförü, 6 bin 872 vatandaş olmak üzere toplam 17 bin 240 kişiye trafik eğitimi verildi. Geçen yılın aynı dönemine göre eğitim verilen kişi sayısında yüzde 82 oranında artış sağlanmıştır. Fedakarca çalışarak şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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