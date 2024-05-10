Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
M.S. idaresindeki 23 DT 480 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya kara yolunun Hankendi Mahallesi mevkisinde O.B.K. yönetimindeki 34 FTB 596 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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