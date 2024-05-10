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        Elazığ'da teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

        Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 20:28 Güncelleme: 10.05.2024 - 20:28
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        Elazığ'da teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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        Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün ilçenin Görese Dağı bölgesinde, bölücü terör örgütüne yönelik "Şehit Jandarma Er Süleyman Akan-09 Operasyonu" düzenledi.

        Operasyonda, geçmiş yıllarda bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen mağara tespit edildi.

        Mağarada yapılan aramada, silah, mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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