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        Elazığ'da asayiş operasyonunda 18'i hükümlü 19 kişi yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 18'i hükümlü 19 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:29 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:29
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        Elazığ'da asayiş operasyonunda 18'i hükümlü 19 kişi yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 18'i hükümlü 19 kişi yakalandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 18 hükümlü ile "kasten yaralama" suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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