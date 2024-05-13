Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 15 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulunduran 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:41 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 15 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulunduran 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde 5-12 Mayıs arasında uygulamalar gerçekleştirdi.

        Uygulamalarda ruhsatsız silah bulunduran 15 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda, ruhsatsız 13 tabanca, 173 fişek, 2 pompalı tüfek ve 7 kartuş ile bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Bir kedi katili için daha hapis cezası!
        Bir kedi katili için daha hapis cezası!
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Motosikletini yayaların üzerine sürdü!
        Motosikletini yayaların üzerine sürdü!
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!
        Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        Putin'in 'ekonomist' Savunma Bakanı neden atandı?
        Putin'in 'ekonomist' Savunma Bakanı neden atandı?
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Üniversiteli motokuryenin ardından dram çıktı!
        Üniversiteli motokuryenin ardından dram çıktı!
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil

        Benzer Haberler

        Elazığ'da asayiş operasyonunda 18'i hükümlü 19 kişi yakalandı
        Elazığ'da asayiş operasyonunda 18'i hükümlü 19 kişi yakalandı
        Elazığ'da dolu ve sağanak etkili oldu
        Elazığ'da dolu ve sağanak etkili oldu
        7 gündür kayıp 1 çocuk annesi Dilara'nın toprağa gömülü cansız bedeni bulun...
        7 gündür kayıp 1 çocuk annesi Dilara'nın toprağa gömülü cansız bedeni bulun...
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
        Elazığ'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
        Göçer annelerin ömrü yolda ve çadırda geçiyor
        Göçer annelerin ömrü yolda ve çadırda geçiyor