Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 15 şüpheli yakalandı
Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulunduran 15 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulunduran 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde 5-12 Mayıs arasında uygulamalar gerçekleştirdi.
Uygulamalarda ruhsatsız silah bulunduran 15 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda, ruhsatsız 13 tabanca, 173 fişek, 2 pompalı tüfek ve 7 kartuş ile bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
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