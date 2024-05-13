Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da çölyak farkındalık etkinliği düzenlendi

        Elazığ'da Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:26 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da çölyak farkındalık etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kentteki bir alışveriş merkezinde, genel merkezi Elazığ'da bulunan Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte ziyaretçilere broşür ve kitapçıklar dağıtılarak, çölyak hastalığıyla ilgili bilgi verildi.

        Programda, etkinliğe katılan çölyak hastası çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

        Ayrıca dernek tarafından kurulan stantta, çölyak hastalarına yönelik çeşitli gıda ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

        Derneğin genel başkanı Rıdvan Fırat, yaptığı açıklamada, her yıl 9 Mayıs'ın Dünya Çölyak Farkındalık Günü olarak kutlandığını ve bunu takip eden bir haftalık süreçte çölyak hastalığına dikkat çekmek amacıyla 14 ilde bulunan şubeleri aracılığıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

        Bugün, bugün hastaların en büyük sorununun glütensiz ürünlere ulaşmak olduğuna dikkati çeken Fırat, "Hastaların daha sağlıklı beslenmesi ve her türlü glütensiz gıdaya rahatlıkla ulaşabilmeleri noktasında gayret gösteriyoruz. Dernek olarak farklı glütensiz ürünlerin üretimini gerçekleştirerek bunların ekonomik olarak marketlerde, okul kantinlerinde satışa sunulması noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Hastalarımıza, çocuklarımıza daha kaliteli bir yaşam sunabilmek adına destek bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Karısını öldüren cani koca böyle teslim oldu!
        Karısını öldüren cani koca böyle teslim oldu!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü

        Benzer Haberler

        Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 15 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 15 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da asayiş operasyonunda 18'i hükümlü 19 kişi yakalandı
        Elazığ'da asayiş operasyonunda 18'i hükümlü 19 kişi yakalandı
        Elazığ'da dolu ve sağanak etkili oldu
        Elazığ'da dolu ve sağanak etkili oldu
        7 gündür kayıp 1 çocuk annesi Dilara'nın toprağa gömülü cansız bedeni bulun...
        7 gündür kayıp 1 çocuk annesi Dilara'nın toprağa gömülü cansız bedeni bulun...
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
        Elazığ'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı