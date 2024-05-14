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        Elazığ'da toprağa gömülü cesedi bulunan genç kadının öldürülmesine ilişkin 4 zanlı adliyede

        Elazığ'da kayıp 25 yaşındaki kadının toprağa gömülü cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:06 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:06
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        Elazığ'da toprağa gömülü cesedi bulunan genç kadının öldürülmesine ilişkin 4 zanlı adliyede
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        Elazığ'da kayıp 25 yaşındaki kadının toprağa gömülü cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

        İzzet Paşa Mahallesi'ndeki evinden 6 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra geri dönmeyen bir çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana'nın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince önceki gün merkeze bağlı Sedeftepe köyü kırsalında toprağa gömülü cesedinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan cinayet şüphelisi 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.

        İzzet Paşa Mahallesi'ndeki evinden 6 Mayıs'ta ayrılan ve geri dönmeyen bir çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana'nın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu önceki gün genç kadının cesedine ulaşılmış, polis ekipleri, genç kadının cesedini merkeze bağlı Sedeftepe köyü kırsalında toprağa gömülü halde bulmuştu.

        Genç kadının öldürülmesine ilişkin 4 zanlı yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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