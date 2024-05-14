Elazığ'da toprağa gömülü cesedi bulunan genç kadının öldürülmesine ilişkin 4 zanlı adliyede

İzzet Paşa Mahallesi'ndeki evinden 6 Mayıs'ta ayrılan ve geri dönmeyen bir çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana'nın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu önceki gün genç kadının cesedine ulaşılmış, polis ekipleri, genç kadının cesedini merkeze bağlı Sedeftepe köyü kırsalında toprağa gömülü halde bulmuştu.

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