Elazığ'da kopya çekerken yakaladığı öğrencisinin bıçakladığı öğretmen yaralandı.

İddiaya göre, bir ortaokulda sosyal bilgiler öğretmeni A.K, mazeret sınavı yaptığı 8. sınıf öğrencisi A.B'nin kopya çektiğini fark etti.

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