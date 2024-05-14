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        Elazığ'da kopya çekerken yakaladığı öğrencisinin bıçakladığı öğretmen yaralandı

        Elazığ'da kopya çekerken yakaladığı öğrencisinin bıçakladığı öğretmen yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:23 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:23
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        Elazığ'da kopya çekerken yakaladığı öğrencisinin bıçakladığı öğretmen yaralandı
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        Elazığ'da kopya çekerken yakaladığı öğrencisinin bıçakladığı öğretmen yaralandı.

        İddiaya göre, bir ortaokulda sosyal bilgiler öğretmeni A.K, mazeret sınavı yaptığı 8. sınıf öğrencisi A.B'nin kopya çektiğini fark etti.

        Bunun üzerine A.K, öğrencisinin sınav kağıdını alarak sınıftan çıkardı.

        Koridorda bekleyen A.B. daha sonra sınıftan çıkan öğretmenini bıçakla yaraladı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan A.K. tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Olayın ardından kaçan öğrenci, polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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