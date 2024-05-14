Keban'da Gençlik Haftası etkinliği

Keskin, "Gençlik Haftası kapsamında 6 branşta iki hafta devam edecek şekilde planlanan sportif etkinlikler başladı." dedi.

Kutlamalar kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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