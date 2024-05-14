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        Elazığ'da "işitme engelliler" farkındalık etkinliği düzenlendi

        Elazığ'da Engelliler Haftası kapsamında "işitme engelliler" farkındalık etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 18:46 Güncelleme: 14.05.2024 - 18:46
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        Elazığ'da "işitme engelliler" farkındalık etkinliği düzenlendi
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        Elazığ'da Engelliler Haftası kapsamında "işitme engelliler" farkındalık etkinliği düzenledi.

        Kentteki bir alışveriş merkezinde Elazığ Özel Eğitim Meslek Lisesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, işitme engelli öğrenciler ve öğretmenler ziyaretçilere "işaret dili alfabesi" hediye etti.

        Etkinlik kapsamında sağlıklı bireylerin empati kurmalarını sağlamak amacıyla işitme engelli öğrenciler, temsili yiyecek hizmeti veren bir işletmede tezgahtarlık yaparak gelen müşterilere işaret diliyle hizmet verdi.

        Okulun müdür yardımcısı Hülya Havabulut, düzenledikleri etkinlikle amaçlarının sağlıklı bireyleri işaret dilini öğrenmeye teşvik etmek olduğunu söyledi.

        Bu sayede işitme engelli insanların işaret dilinin yangın olmadığı bir toplumda yaşadığı iletişim zorluğunu sağlıklı bireylerinde anlamasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Havabulut, işitme engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına özellikle kamu hizmeti sunulan yerlerde görevli kişilerin işaret dilini bilmelerinin sosyal sorumluluğun bir gereği olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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