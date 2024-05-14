Elazığ'da "işitme engelliler" farkındalık etkinliği düzenlendi

Elazığ'da Engelliler Haftası kapsamında "işitme engelliler" farkındalık etkinliği düzenledi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde Elazığ Özel Eğitim Meslek Lisesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, işitme engelli öğrenciler ve öğretmenler ziyaretçilere "işaret dili alfabesi" hediye etti.

Etkinlik kapsamında sağlıklı bireylerin empati kurmalarını sağlamak amacıyla işitme engelli öğrenciler, temsili yiyecek hizmeti veren bir işletmede tezgahtarlık yaparak gelen müşterilere işaret diliyle hizmet verdi.