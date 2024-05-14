Elazığ'da özel çocuklar ve gençler uçurtma şenliğinde buluştu

Elazığ'da Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen "8. Engelsiz Uçurtma Şenliği"nde engelli çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Beyyurdu Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde gerçekleştirilen şenlikte bir araya gelen özel çocuklar ve gençler, aileleri ve öğretmenleriyle uçurtma uçurarak eğlenceli vakit geçirdi.

Müzik eşliğinde halayların çekildiği ve palyaço gösterilerinin de yer aldığı şenlik renkli görüntülere sahne oldu.