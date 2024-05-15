Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Bunun üzerine şüphelinin adresinde yapılan aramada, 2 bin 751 sentetik ecza hap, 2 tabanca, av tüfeği ve bir miktar kokain ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu şüpheli E.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

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