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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:34 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:34
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu şüpheli E.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        Bunun üzerine şüphelinin adresinde yapılan aramada, 2 bin 751 sentetik ecza hap, 2 tabanca, av tüfeği ve bir miktar kokain ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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