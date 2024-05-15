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        Elazığ'da "Bilim Çağında Dezenformasyon" adlı konferans düzenlendi

        Elazığ'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Fırat Üniversitesi işbirliğiyle "Bilim Çağında Dezenformasyon" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 16:49 Güncelleme: 15.05.2024 - 16:49
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        Elazığ'da "Bilim Çağında Dezenformasyon" adlı konferans düzenlendi
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        Elazığ'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Fırat Üniversitesi işbirliğiyle "Bilim Çağında Dezenformasyon" konulu konferans düzenlendi.

        İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nural İmik Tanyıldızı, fakültenin konferans salonunda gerçekleştirilen konferansta, bilgiye ulaşmanın çok kolay hale geldiği dijital dünyada dezenformasyonun kaçınılmaz bir hale geldiğini söyledi.

        Tanyıldızı, "Birçok açıdan sorunlara sebep olan hatta ulusal güvenliği bile tehdit edecek güce sahip olan dezenformasyonla mücadelede en etkili çözüm stratejik bir iletişimden geçmektedir." dedi.

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş da "Bilişim Çağında Dezenformasyon" konusunda sunum yaptı.

        Programa, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, İletişim Başkanlığı Diyarbakır Bölge Müdürü Fikret Dişlioğlu, akademisyenler, gazeteciler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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