Elazığ'da "Bilim Çağında Dezenformasyon" adlı konferans düzenlendi

Elazığ'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Fırat Üniversitesi işbirliğiyle "Bilim Çağında Dezenformasyon" konulu konferans düzenlendi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nural İmik Tanyıldızı, fakültenin konferans salonunda gerçekleştirilen konferansta, bilgiye ulaşmanın çok kolay hale geldiği dijital dünyada dezenformasyonun kaçınılmaz bir hale geldiğini söyledi.

Tanyıldızı, "Birçok açıdan sorunlara sebep olan hatta ulusal güvenliği bile tehdit edecek güce sahip olan dezenformasyonla mücadelede en etkili çözüm stratejik bir iletişimden geçmektedir." dedi.