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        Elazığ'da terk edilmiş mezrada dağ keçileri dronla görüntüledi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde terk edilen Kayalar mezrasında Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçileri dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 17:00 Güncelleme: 15.05.2024 - 17:00
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        Elazığ'da terk edilmiş mezrada dağ keçileri dronla görüntüledi
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde terk edilen Kayalar mezrasında Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçileri dronla görüntülendi.

        İlçede yaşayan 36 yaşındaki Adem Ak, Akçatepe köyüne bağlı Kayalar mezrasını dron ile havadan görüntüledi.

        Ak, AA muhabirine, annesinin isteği üzerine yeni aldığı dronla 40 yıl öncesine kadar ailece yaşadıkları ancak yolu, elektriği, şebeke suyu olmadığı için terk edilen mezrayı görüntülemek istediğini, patika yoldan yaklaşık 1,5 saat yürüyerek bölgeye ulaştığını söyledi.

        Dronla mezradaki terk edilmiş evleri, ağaçlık alanları görüntülediği sırada evlerin ve ağaçların arasında gezinen dağ keçilerini fark ettiğini ifade eden Ak, çok heyecanlandığını belirtti.

        Ak, "Dağ keçilerine dronla yaklaştığımda kaçmaya başladılar ama birkaçını görüntülemeyi başardım. Çektiğim görüntüleri anneme de izlettim. Bir zamanlar terk etmek durumunda kaldıkları mezrayı yıllar sonra görmek onu hüzünlendirse de mezrada yaşayan dağ keçilerini görmekten mutluluk duydu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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