Baskil'de lise öğrencileri Filistin yararına kermes düzenledi
Baskil ilçesinde Anadolu Lisesi tarafından Filistin yararına kermes düzenlendi.
Baskil ilçesinde Anadolu Lisesi tarafından Filistin yararına kermes düzenlendi.
Baskil Hükümet Konağı bahçesinde Anadolu Lisesi öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından düzenlenen kermesin açılışı yapıldı.
Kermesten elde edilecek gelir, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere gönderilecek.
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