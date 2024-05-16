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        Baskil'de lise öğrencileri Filistin yararına kermes düzenledi

        Baskil ilçesinde Anadolu Lisesi tarafından Filistin yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:55 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:55
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        Baskil'de lise öğrencileri Filistin yararına kermes düzenledi
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        Baskil ilçesinde Anadolu Lisesi tarafından Filistin yararına kermes düzenlendi.

        Baskil Hükümet Konağı bahçesinde Anadolu Lisesi öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından düzenlenen kermesin açılışı yapıldı.

        Kermesten elde edilecek gelir, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere gönderilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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