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        Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 22:45 Güncelleme: 16.05.2024 - 22:45
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        Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Cahit Dalokay Caddesi Kekliktepe alt geçidinde, O.Ç. idaresindeki 23 ADJ 634 plakalı hafif ticari araç ile A.Ö'nün kullandığı 23 AEH 263 ve A.C.G. yönetimindeki 23 AEH 589 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada, sürücü O.Ç. ile araçlarda bulunan E.K. ve C.A.Ü. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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