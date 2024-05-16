Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü O.Ç. ile araçlarda bulunan E.K. ve C.A.Ü. yaralandı.

Cahit Dalokay Caddesi Kekliktepe alt geçidinde, O.Ç. idaresindeki 23 ADJ 634 plakalı hafif ticari araç ile A.Ö'nün kullandığı 23 AEH 263 ve A.C.G. yönetimindeki 23 AEH 589 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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