Elazığ'ın Nimri köyündeki gelenek Fransız sanatçının heykeli ile yaşatılacak

İSMAİL ŞEN/PİRHASAN DOĞAN - Elazığ'da Karagöz Sanatevi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Türkiye gelen Fransız heykeltıraş Marc Pedoux, Keban ilçesinin Nimri köyü kırsalında "Ab-ı Hayat" adı verilen "kulluk" heykeli yaptı.

Eski çağlarda farklı medeniyetler tarafından merasim alanı, adak yeri, yön işareti olarak ya da dini ritüellerde kullanılan obolar, farklı toplumlarda ovo, ova, oba, inuksuk gibi isimlerle de anılırken Elazığ çevresinde "kulluk" olarak adlandırılıyor.

Nimri köyü kırsalında kalıntılarına rastlanan kulluklar, köy sakinlerinden Kenan Öztürk'ün uyguladığı "Nimri Kullukları Sanat Projesi" ile yeniden canlandırılıyor.

1981 yılında gittiği Fransa'da, Paris 8 Üniversitesinde doktorasını tamamladıktan sonra Paris'teki bir sanat merkezinde uzun yıllar sanat yönetmeni olarak çalışan Kenan Öztürk, Türkiye'de de sanatsal çalışmalar yapmak için Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Karagöz Sanatevi'ni kurdu.

- "Bu güzel ülkede sanatsal bir çalışma yapacak olmak beni heyecanlandırdı"

Fransa'da birçok mekanda, park ve bahçelerde heykelleri bulunan Pedoux, Nimri köyü kırsalında 3 traktör taş kullanarak yaptığı, yaklaşık 2,5 metre yüksekliğe sahip, konik şekilli ve tepe noktasına tarımda ve bahçe işlerinde kullanılan el aletlerinin sabitlendiği heykel çalışmasına "Ab-ı Hayat" adını verdi.

Heykeltıraş Marc Pedoux, AA muhabirine, Fransa'da uzun yıllar kapalı mekanlar, park ve bahçeler için heykel yaptığını belirterek, son yıllarda ise eserlerini daha çok doğada hazırladığını söyledi.

Kenan Öztürk ile tanıştıktan sonra "Nimri Kullukları Sanat Projesi"ne destek vermek istediğini anlatan Pedoux, "Kenan Öztürk Lyon kentindeki atölyeme geldi, projesini anlattı, benim çalışmalarımı gördü. Nimri Projesi çok ilgimi çekti. O nedenle bu projeye katılmak istedim ve Elazığ'ın Nimri Köyü'ne gelerek bu eserimi ortaya koydum. Ayrıca bu güzel ülkede sanatsal bir çalışma yapacak olmak beni heyecanlandırdı." dedi.