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        Elazığ merkezli dolandırıcılık ve hırsızlık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 18:18 Güncelleme: 18.05.2024 - 18:18
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        Elazığ merkezli dolandırıcılık ve hırsızlık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
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        Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, internetten "ev eşyaları satışı vaadiyle" haksız kazanç elde ederek nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

        Elazığ merkezli Mersin, Adana, Artvin ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların adreslerindeki aramada, ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 10 cep telefonu, tablet bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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