Elazığ merkezli dolandırıcılık ve hırsızlık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Zanlıların adreslerindeki aramada, ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 10 cep telefonu, tablet bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, internetten "ev eşyaları satışı vaadiyle" haksız kazanç elde ederek nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

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