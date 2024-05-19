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        Keban'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 16:51 Güncelleme: 19.05.2024 - 16:51
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        Keban'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

        Keban Kapalı Spor Salonundaki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Etkinlikte, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Programda, şiirler okundu, çuval ve halat çekme yarışması düzenlendi, halk oyunları ekibi ile kick boks sporcuları gösteri sundu.

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan, çeşitli branşlarda dereceye giren sporculara ödül verdi.

        Tören konser ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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