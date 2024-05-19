Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'ın Nimri köyünde Fransız sanatçının yaptığı heykelin açılışı gerçekleştirildi

        Elazığ'da Karagöz Sanatevi'nce hayata geçirilen proje kapsamında Keban ilçesinin Nimri köyü kırsalında Fransız heykeltıraş Marc Pedoux'un yaptığı "Ab-ı Hayat" adlı "kulluk" heykelinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 20:28 Güncelleme: 19.05.2024 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'ın Nimri köyünde Fransız sanatçının yaptığı heykelin açılışı gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da Karagöz Sanatevi'nce hayata geçirilen proje kapsamında Keban ilçesinin Nimri köyü kırsalında Fransız heykeltıraş Marc Pedoux'un yaptığı "Ab-ı Hayat" adlı "kulluk" heykelinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Eski çağlarda farklı medeniyetler tarafından merasim alanı, adak yeri, yön işareti olarak ya da dini ritüellerde kullanılan obolar, farklı toplumlarda ovo, ova, oba gibi isimlerle de anılırken Elazığ çevresinde "kulluk" olarak adlandırılıyor.

        Karagöz Sanatevi'nce hayata geçirilen proje kapsamında Nimri köyü kırsalında kalıntılarına rastlanan kulluklar, köy sakinlerinden Kenan Öztürk'ün uyguladığı "Nimri Kullukları Sanat Projesi" ile yeniden canlandırılıyor.

        Projeye destek vererek Elazığ'a gelen 75 yaşındaki Fransız heykeltıraş Pedoux'un hazırladığı heykelin açılışı için düzenlenen törene katılan Keban Kaymakamı Furkan Atalık, bu sanat projesinin 2016 yılında başladığını belirtti.

        Kullukların Orta Asya'dan gelen bir Türk geleneği olduğunu ifade eden Atalık, "Sağ olsun Kenan hocamız 2016'da başlattığı projeye bu sene Fransa'dan gelen heykeltıraşın eserini de kattı, köyümüze güzel bir eser daha kazandırdı." dedi.

        Projeyi hayata geçiren Öztürk ise her yıl düzenlediği sanat çalışmalarıyla köy kırsalında farklı sanatçılar tarafından "kulluk" adı verilen heykeller yapılmasına olanak sağladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Marc Pedoux, Fransa'da doğada sanat akımının öncülerinden biri. Kendisi akademi mezunu ve profesyonel heykeltıraş. Aynı tipte Alp Dağları'nda kulluklar yapıyordu. Böyle bir projeye katılmak istediğini belirtti. 6 Mayıs'ta köyümüze gelerek 15 günlük bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmanın sonucunda 'Ab-ı Hayat' adını verdiği eserini ortaya çıkardı."

        Fransız sanatçı Pedoux ise Türkiye'de Nimri köyünde bu eseri hazırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Törene, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
        Dev derbide heyecan sürüyor
        Dev derbide heyecan sürüyor
        Reisi'yi taşıyan helikopter sert iniş yaptı
        Reisi'yi taşıyan helikopter sert iniş yaptı
        Derbi öncesi gerginlik!
        Derbi öncesi gerginlik!
        Galatasaray'dan derbi koreografisi
        Galatasaray'dan derbi koreografisi
        İşte, Samsun yolculuğunun ardındaki isme ait çok önemli bazı ses kayıtları...
        İşte, Samsun yolculuğunun ardındaki isme ait çok önemli bazı ses kayıtları...
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Boğaz'da Mourinho ile Beşiktaş zirvesi!
        Boğaz'da Mourinho ile Beşiktaş zirvesi!
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        "Bu yaz evlilik yok"
        "Bu yaz evlilik yok"
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"

        Benzer Haberler

        Keban'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Keban'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Elazığ, Siirt ve Bingöl'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı...
        Elazığ, Siirt ve Bingöl'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı...
        Elazığ merkezli dolandırıcılık ve hırsızlık operasyonunda 5 zanlı tutukland...
        Elazığ merkezli dolandırıcılık ve hırsızlık operasyonunda 5 zanlı tutukland...
        Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama
        Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama
        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
        Elazığ'ın Nimri köyündeki gelenek Fransız sanatçının heykeli ile yaşatılaca...
        Elazığ'ın Nimri köyündeki gelenek Fransız sanatçının heykeli ile yaşatılaca...