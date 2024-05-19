Elazığ'ın Nimri köyünde Fransız sanatçının yaptığı heykelin açılışı gerçekleştirildi

Elazığ'da Karagöz Sanatevi'nce hayata geçirilen proje kapsamında Keban ilçesinin Nimri köyü kırsalında Fransız heykeltıraş Marc Pedoux'un yaptığı "Ab-ı Hayat" adlı "kulluk" heykelinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Eski çağlarda farklı medeniyetler tarafından merasim alanı, adak yeri, yön işareti olarak ya da dini ritüellerde kullanılan obolar, farklı toplumlarda ovo, ova, oba gibi isimlerle de anılırken Elazığ çevresinde "kulluk" olarak adlandırılıyor.

Karagöz Sanatevi'nce hayata geçirilen proje kapsamında Nimri köyü kırsalında kalıntılarına rastlanan kulluklar, köy sakinlerinden Kenan Öztürk'ün uyguladığı "Nimri Kullukları Sanat Projesi" ile yeniden canlandırılıyor.

Projeye destek vererek Elazığ'a gelen 75 yaşındaki Fransız heykeltıraş Pedoux'un hazırladığı heykelin açılışı için düzenlenen törene katılan Keban Kaymakamı Furkan Atalık, bu sanat projesinin 2016 yılında başladığını belirtti.

Kullukların Orta Asya'dan gelen bir Türk geleneği olduğunu ifade eden Atalık, "Sağ olsun Kenan hocamız 2016'da başlattığı projeye bu sene Fransa'dan gelen heykeltıraşın eserini de kattı, köyümüze güzel bir eser daha kazandırdı." dedi.

Projeyi hayata geçiren Öztürk ise her yıl düzenlediği sanat çalışmalarıyla köy kırsalında farklı sanatçılar tarafından "kulluk" adı verilen heykeller yapılmasına olanak sağladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: