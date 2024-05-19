Elazığ'da fener alayı ve gençlik yürüyüşü düzenlendi

Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı ve gençlik yürüyüşü yapıldı.

Elazığ'da, Valilik koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar ve Gençlik Merkezi gönüllüleri, 150 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

Katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle 10. Yıl Marşı'nı okuyarak Gazi Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.