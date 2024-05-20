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        Elazığ 1. Amatör Küme'de oynanan şampiyonluk maçında kavga

        Elazığ 1. Amatör Küme'de Sürsürü Bozduman Elektrik ile Karakoçan 1985 Spor arasında oynanan Play-Off Finali maçı sonunda, futbolcular arasında kavga çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 00:02 Güncelleme: 20.05.2024 - 00:02
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        Elazığ 1. Amatör Küme'de oynanan şampiyonluk maçında kavga
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        Elazığ 1. Amatör Küme'de Sürsürü Bozduman Elektrik ile Karakoçan 1985 Spor arasında oynanan Play-Off Finali maçı sonunda, futbolcular arasında kavga çıktı.

        Sürsürü Bozduman Elektrik'in Karakoçan 1985 Spor'u 2-1 mağlup ettiği maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından futbolcular arasında arbede yaşandı.

        Karakoçan 1985 Sporlu bazı oyuncular, maçın hakemi Turan Çakıl'a fiziki müdahalede bulundu.

        Polis ekiplerinin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

        Öte yandan Karakoçan 1985 Spor taraftarlarının yer aldığı tribünlerdeki bazı koltukların kırıldığı görüldü.

        Maçı kazanan Sürsürü Bozduman Elektrik, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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