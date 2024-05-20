Keban'da jandarmadan çocuklara uygulamalı trafik eğitimi
Elazığ'ın Keban ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Baraj İlkokulu'nda düzenlenen, ilçedeki okullarda öğrenim gören ilkokul öğrencilerinin katıldığı programda seyyar trafik parkuru kuruldu, stantlarda bilgilendirme yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri öğrencilere temel trafik kurallarına ilişkin teorik ve uygulamalı eğitim verdi.
Programa, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Müftüsü Murtaza Merşe, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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