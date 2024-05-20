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        Elazığ'da sahte evrak ve dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

        Elazığ'da, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 14:47 Güncelleme: 20.05.2024 - 14:47
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        Elazığ'da sahte evrak ve dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı
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        Elazığ'da, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin çalışma yaptı.

        Bu kapsamda ekipler, kentte faaliyet gösteren bazı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, sağlık raporuna istinaden eğitim ve rehabilitasyon hizmeti planlanan bireylerin, eğitim ve bakım hizmeti almadan almış gibi gösterip, kamu zararına yol açtığını tespit etti.

        5 merkeze eş zamanlı düzenlenen operasyonda, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 15 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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