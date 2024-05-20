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        GÜNCELLEME - Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 15.28'de, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 16:07 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:07
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        GÜNCELLEME - Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 15.28'de, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.28'de merkez üssü Sivrice olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 4,55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Elazığ Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meydana gelen deprem sonrasında, saat 15.41 itibarıyla ilimizdeki AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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