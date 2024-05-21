Elazığ'da baraj gölünde erkek cesedi bulundu

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu erkeğe ait olduğu belirlenen ceset sudan çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Keban İlçesi Akçatepe köyü mevkisinde, baraj gölünde balıkçılık yapan vatandaşlar, gölde hareketsiz bir kişi gördü.

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