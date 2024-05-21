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        Elazığ'da 4. kattan hafif ticari aracın üstüne düşen kadın ağır yaralandı

        Elazığ'da 4. kattan park halindeki hafif ticari aracın üstüne düşen 70 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 11:24 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:24
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        Elazığ'da 4. kattan hafif ticari aracın üstüne düşen kadın ağır yaralandı
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        Elazığ'da 4. kattan park halindeki hafif ticari aracın üstüne düşen 70 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

        Rızaiye Mahallesi Şık Sokak'taki bir apartmanın 4. katındaki dairede yaşayan N.Y. (70), balkonda dengesini kaybetmesi sonucu park halindeki hafif ticari aracın üstüne düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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