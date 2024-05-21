Elazığ'da 4. kattan hafif ticari aracın üstüne düşen kadın ağır yaralandı
Elazığ'da 4. kattan park halindeki hafif ticari aracın üstüne düşen 70 yaşındaki kadın ağır yaralandı.
Elazığ'da 4. kattan park halindeki hafif ticari aracın üstüne düşen 70 yaşındaki kadın ağır yaralandı.
Rızaiye Mahallesi Şık Sokak'taki bir apartmanın 4. katındaki dairede yaşayan N.Y. (70), balkonda dengesini kaybetmesi sonucu park halindeki hafif ticari aracın üstüne düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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