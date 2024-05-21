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        Elazığ'da asayiş operasyonunda 24'i hükümlü 25 kişi yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 24'ü hükümlü 25 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:01 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:01
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        Elazığ'da asayiş operasyonunda 24'i hükümlü 25 kişi yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 24'ü hükümlü 25 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 13-20 Mayıs'ta çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda çeşitli suçlardan haklarında 10 yıla kadar değişen hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Öte yandan, polis ekipleri, Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'taki bazı iş yerleri ile bir dernekte meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisini yürütülen çalışmanın neticesinde yakaladı.

        Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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