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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:11 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:11
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 15-20 Mayıs'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada, 9,83 gram metamfetamin, 41,77 gram esrar, 65 kök Hint keneviri, 362 sentetik hap, ruhsatsız tabaca ve fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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