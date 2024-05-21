Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada, 9,83 gram metamfetamin, 41,77 gram esrar, 65 kök Hint keneviri, 362 sentetik hap, ruhsatsız tabaca ve fişek ele geçirildi.

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