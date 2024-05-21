Elazığ'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Elazığ'da devrilen kamyonda sıkışarak ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da devrilen kamyonda sıkışarak ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Güneykent Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede, Ö.T. idaresindeki kamyon devrildi.
Sürücü Ö.T, devrilen kamyonda sıkışarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan Ö.T, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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