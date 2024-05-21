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        Elazığ'da otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 22:14 Güncelleme: 21.05.2024 - 22:14
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        Elazığ'da otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Elazığ'da otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Zafran Mahallesi Kanal Üstü Sokak'ta F.L'nin kullandığı 23 AEA 736 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak beton duvara çarptı.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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