Elazığ'da elektrik direğinde çıkan yangın söndürüldü.

Alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye ve elektrik kurumu ekiplerine bildirdi.

Direkten çıkan kıvılcımlar otların tutuşmasına neden oldu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, otluk alanda bulunan bir elektrik direğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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