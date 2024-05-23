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        Elazığ'da üniversite öğrencileri Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi

        Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:31 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:31
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        Elazığ'da üniversite öğrencileri Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi
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        Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

        Üniversite yerleşkesindeki yemekhane önünde bir araya gelen öğrenciler, Kültür Park'a kadar yürüdü.

        Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile "Özgür Filistin", "Sessiz kalma, soykırıma ortak olma", "Filistin'de zulme dur de" ile "Bebek katliamı var" yazılı dövizler taşıdı, İsrail aleyhine slogan attı.

        Grup adına açıklama yapan Yasin Kılıç, Filistin'e destek olmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Kılıç, Gazze'de yaşananların bir insanlık meselesi haline geldiğini ifade ederek, İsrail'in sivilleri, masum insanları katlettiğini belirtti.

        Bu katliama dikkat çekmek istediklerini dile getiren Kılıç, "Filistin insanlık meselesidir. Ne mutlu sesini yükseltenlere ne mutlu haykırabilenlere." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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