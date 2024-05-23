Elazığ'da üniversite öğrencileri Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi

Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Üniversite yerleşkesindeki yemekhane önünde bir araya gelen öğrenciler, Kültür Park'a kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile "Özgür Filistin", "Sessiz kalma, soykırıma ortak olma", "Filistin'de zulme dur de" ile "Bebek katliamı var" yazılı dövizler taşıdı, İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Yasin Kılıç, Filistin'e destek olmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.