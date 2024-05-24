Keban'da somon balığı hasadı yapıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban Baraj Gölünde yetiştirilen somon balığında hasat yapıldı.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık da 03.00'te alabalık yetiştiriciliği tesisindeki hasadı takip etti.

Atalık, işletme sahiplerine bereketli bir hasat dönemi dileyerek, balıkların fabrikada işlendikten sonra ihraç da edildiğini söyledi.

Fabrikanın bu yıl ilk defa günlük 220 ton işleme kapasitesine çıktığını ifade eden Atalık, fabrikada ortalama 600 personelin çalıştığını belirtti.

Atalık, 2023 yılında 10 bin ton bu yıl mayıs ayı itibarıyla da 5 bin 215 ton alabalığın ihraç edildiğini kaydetti.