Sivrice'de belediyenin çevre temizliği sürüyor

Daha sonra iş makineleri alanda düzenleme çalışması yapıyor.

Sivrice Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çevre temizliği ve moloz kaldırma çalışmalarına devam ediyor.

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