Sivrice'de belediyenin çevre temizliği sürüyor
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde belediye ekiplerinin çevre temizliği için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde belediye ekiplerinin çevre temizliği için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
Sivrice Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çevre temizliği ve moloz kaldırma çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, inşaat sahalarından getirilerek ilçe girişine dökülen molozları kepçelerle kamyonlara yükleyerek alandan uzaklaştırıyor.
Daha sonra iş makineleri alanda düzenleme çalışması yapıyor.
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