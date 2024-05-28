Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Baskil'de çiftçi bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Baskil ilçesinde çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 12:30 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baskil'de çiftçi bilgilendirme toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Baskil ilçesinde çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Baskil Kaymakamlığı organizasyonuyla Hükümet Konağı konferans salonunda çiftçi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, yaptığı açıklamada, ilçedeki çiftçilerin sorunlarını ve çözümleri için bir araya geldiklerini belirterek, "Çiftçilerimizin tarımla ilgili sorunlarını dinleyip ortak bir noktada karşılıklı görüş ve önerileri dinleyip çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

        Toplantıya, Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, Belediye Başkanı Tuncer Turus, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan, çiftçiler ve muhtarlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İstanbul'da dehşet! Karısının boğazını kesip öldürdü! Katil aranıyor!
        İstanbul'da dehşet! Karısının boğazını kesip öldürdü! Katil aranıyor!
        İstanbul'un göbeğinde beton mikseri faciası!
        İstanbul'un göbeğinde beton mikseri faciası!
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        İstanbul'da can aldı, Bursa'da yakalandı! Öldürmeye böyle gitti!
        İstanbul'da can aldı, Bursa'da yakalandı! Öldürmeye böyle gitti!
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Bodrum'da evlendiler
        Bodrum'da evlendiler
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Uzun namlulu silahlarla taradılar! 3 gün önce işe başlamıştı!
        Uzun namlulu silahlarla taradılar! 3 gün önce işe başlamıştı!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santrali, elektrik üretimine haziranda...
        Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santrali, elektrik üretimine haziranda...
        Sivrice'de belediyenin çevre temizliği sürüyor
        Sivrice'de belediyenin çevre temizliği sürüyor
        Elazığ'da teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
        Elazığ'da teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
        Elazığ'da teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
        Elazığ'da teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
        Elazığ'da ağaçta 2,5 metrelik yılan besici tarafından görüntülendi
        Elazığ'da ağaçta 2,5 metrelik yılan besici tarafından görüntülendi
        Elazığ'da "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" yapıldı
        Elazığ'da "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" yapıldı