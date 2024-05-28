Elazığ'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Elazığ'da jandarma ekipleri, kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladıkları 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Elazığ'da jandarma ekipleri, kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladıkları 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu merkeze bağlı bir köydeki sit alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda, İ.Ş, C.Y, M.P, N.T. ve İ.İ. kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Ekipler, kazıda kullanılan 3 dedektör, 2 kazma, 2 kürek ve muhtelif suç aletlerine el koydu.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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