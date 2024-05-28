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        Elazığ'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

        Elazığ'da jandarma ekipleri, kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladıkları 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 13:46 Güncelleme: 28.05.2024 - 13:46
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        Elazığ'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
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        Elazığ'da jandarma ekipleri, kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladıkları 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu merkeze bağlı bir köydeki sit alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda, İ.Ş, C.Y, M.P, N.T. ve İ.İ. kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

        Ekipler, kazıda kullanılan 3 dedektör, 2 kazma, 2 kürek ve muhtelif suç aletlerine el koydu.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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