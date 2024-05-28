Elazığ'da refüje çarpan otomobil hasar gördü
Elazığ'da refüje çarpan otomobil hasar gördü.
Elazığ'da refüje çarpan otomobil hasar gördü.
Vali Fahribey Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 V 4590 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan 4 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza otomobilde hasara yol açtı.
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