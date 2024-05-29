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        Elazığ Valiliği'nden "Ekmeğe yeni zam geldi" başlıklı haberlerle ilgili açıklama:

        Elazığ Valiliğince, bazı basında yer alan "Ekmeğe yeni zam geldi" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 00:04 Güncelleme: 29.05.2024 - 00:04
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        Elazığ Valiliği'nden "Ekmeğe yeni zam geldi" başlıklı haberlerle ilgili açıklama:
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        Elazığ Valiliğince, bazı basında yer alan "Ekmeğe yeni zam geldi" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, ilde faaliyet gösteren ekmek üreticilerinin bir kısmının Ticaret ve Sanayi

        Odasına kalan kısmının ise Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine kayıtlı olduğu bildirildi.

        16 Mayıs'ta Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasının somun ekmeğin 10 liradan satılması kararına karşı Valiliğin halkın uygun fiyattan somun ekmeğe ulaşabilmesi için yaptığı itirazın komisyonda oy çokluğu ile kabul edildiği belirtilen açıklamada, 17 Mayıs'tan itibaren somun ekmeğin 8 liradan satılması için karar alındığı aktarıldı.

        Açıklamada, şöyle denildi:

        "Bu defa da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 27 Mayıs'ta somun ekmeğin 10 liradan satılmasına dair karar almıştır. Bu karara karşı Valiliğimiz itiraz edecek ve kanunun vermiş olduğu yetki çerçevesinde hukuki süreç başlatılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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